https://static.news.ru/photo/aada17bc-c438-11e9-b98a-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Christian Spicker, imago-images.de/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Россия не может вернуться в «Большую восьмёрку», так как не выполнила для этого ранее оговорённые условия.

Условия пока не выполнены, — подчеркнул Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

По его мнению, Россия причастна к произошедшему в Солсбери, а также к гражданской войне на Украине.

В свою очередь Ангела Меркель добавила, что доводы в пользу возвращения России в G8 ещё только предстоит найти. Политики отметили, что их позиции по этому вопросу совпадают.

Ранее лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, на встрече во французском Биарицце, которая пройдёт 24 и 25 августа, писал News.ru.