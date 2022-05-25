Борис Джонсон сообщил, уйдёт ли он в отставку после локдаун-вечеринок Борис Джонсон отказался уйти в отставку после вечеринок в локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / Фото I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на выступлении в парламенте, что правительство продолжит работу, несмотря на призывы к его отставке после расследования, связанного с «винными вечеринками» во время локдауна. Как пишет Le Monde, премьер извинился за вечеринки в резиденции, однако уточнил, что об отставке правительства, на которой настаивают некоторые члены парламента, речь не идёт.

Джонсон сказал, что берет ответственность за всё произошедшее на себя, но при этом он не покинет пост, — отмечает издание.

Сам премьер подчеркнул, что он извлёк урок из тех событий, но призвал двигаться дальше и сосредоточиться на государственных приоритетах.

25 мая в Британии опубликовали доклад по итогам внутреннего расследования, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. В нем говорится, что корпоративная культура в резиденции премьер-министра Великобритании, предполагавшая проведение вечеринок в разгар пандемии, не выдерживает критики и должна быть пересмотрена. В частности Грэй пришла к выводу, что высшее руководство, как политическое, так и со стороны госслужбы, должно понести ответственность за посещение и проведение вечеринок.

Сам Борис Джонсон взял на себя ответственность за участие в «винных вечеринках», одновременно призвав общественность «двигаться дальше» от этого скандала, поскольку, по его словам, все уроки из него были извлечены.