Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки в локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / Фото Shutterstock

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взял на себя ответственность за участие в «винных вечеринках», которые проходили в стране в период жестких антиковидных ограничений, сообщает издание Independent. При этом во время выступления в парламенте он призвал общественность «двигаться дальше» от этого скандала, поскольку, по его словам, все уроки из него были извлечены.

Я беру на себя полную ответственность за все, что происходило за мое время на этом посту. Некоторые мероприятия не должны были происходить. Другим не следовало позволять развиваться так, как они развивались, — заявил он.

25 мая в Британии опубликовали доклад по итогам внутреннего расследования, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. В нем говорится, что корпоративная культура в резиденции премьер-министра Великобритании, предполагавшая проведение вечеринок в разгар пандемии, не выдерживает критики и должна быть пересмотрена. В частности, Грэй пришла к выводу, что высшее руководство, как политическое, так и со стороны госслужбы, должно понести ответственность за посещение и проведение вечеринок.

В январе британский таблоид The Mirror опубликовал разоблачительную статью о «винных вечеринках» на Даунинг-стрит, в которых принимал участие Борис Джонсон. По данным издания, премьер регулярно посещал эти увеселительные мероприятия, когда вся страна переживала локдаун.

В апреле британская полиция решила оштрафовать Джонсона и министра финансов Риши Сунака за посещение вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020 году.