«Купили холодильник»: в Британии разоблачили «винные вечеринки» Джонсона

Британский таблоид The Mirror опубликовал разоблачительную статью о «винных вечеринках» на Даунинг-стрит, в которых принимал участие Борис Джонсон. По данным издания, премьер регулярно посещал эти увеселительные мероприятия в то время, как вся страна переживала локдаун.

По данным таблоида, Джонсон призывал других сотрудников резиденции «выпустить пар».

EXCLUSIVE: Boris Johnson's 'wine time Fridays' - No10 staff drinks every week in pandemic https://t.co/R4w5HRhr5k pic.twitter.com/5sqXXutjvr — The Mirror (@DailyMirror) January 14, 2022

Их популярность была столь высока, что персонал вложил деньги в холодильник для напитков стоимостью 142 фунта стерлингов (14,7 тыс. рублей), чтобы бутылки белого вина, просекко и пива оставались прохладными, — ссылается издание на слова собственного источника.

В доказательство газета опубликовала фото доставки холодильника через заднюю дверь на Даунинг-стрит, сделанное 11 декабря позапрошлого года.

Газета добавляет, что «винные пятницы» были запланированы в электронных календарях порядка полусотни сотрудников с 16:00 до 19:00 каждую неделю.

Полиция между тем отказалась расследовать участие Джонсона в таких вечеринках в период локдауна, ссылаясь на то, что это слишком давнее событие. К тому же, веских доказательств нарушения премьером антиковидных мер нет.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринки, которые прошли в его резиденции на Даунинг-стрит, 10, в апреле 2021 года — накануне похорон супруга монарха герцога Эдинбургского Филиппа.