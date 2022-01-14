Джонсон извинился перед Елизаветой II за вечеринки перед похоронами её мужа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринки, которые прошли в его резиденции на Даунинг-стрит, 10, в апреле 2021 года — накануне похорон супруга монарха герцога Эдинбургского Филиппа. При этом в офисе главы британского правительства подчеркнули, что он не присутствовал на мероприятиях, которые состоялись на момент действия коронавирусных ограничений, сообщили в канцелярии Джонсона.

Вызывает глубокое сожаление тот факт, что подобное произошло в то время, когда вся страна оплакивала принца Филиппа, — отметили в офисе премьера.

По данным газеты The Daily Telegraph, 16 апреля, накануне похорон принца Филиппа, в резиденции Джонсона прошли две вечеринки. Одним из тех, кто устроил банкет, оказался уже экс-директор по коммуникациям премьер-министра Джеймс Слэк. При этом имя второго сотрудника офиса Джонсона, также устроившего вечеринку, не разглашается. Отмечается, что Джонсон в период с 15 по 17 апреля был в своей загородной резиденции Чекерс.

Ранее британская полиция начала расследование в связи с другой вечеринкой, прошедшей в мае 2020 года, на которой уже присутствовал Джонсон. На опубликованном в газете The Guardian снимке изображены премьер с супругой за столом. Позднее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на эту вечеринку. В нём были указаны около 100 человек, но в итоге мероприятие посетили 30 гостей.