Британская полиция оштрафует Джонсона за вечеринку на Даунинг-стрит

Британская полиция приняла решение оштрафовать премьер-министра Бориса Джонсона и министра финансов Риши Сунака за посещение вечеринки на Даунинг—стрит в период локдауна в 2020 году, сообщает Bloomberg. Ранее в Сети появилась фотография с мероприятия, на которой изображены глава кабмина с супругой, сидящие за столом недалеко от барной стойки. Они не соблюдали социальную дистанцию и прочие меры безопасности на фоне распространения COVID-19.

Извещение о том, что Джонсон и Сунак будут оштрафованы, поступило в британское правительство 12 апреля от полицейских. Сумма штрафа пока не называется.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что эти штрафы показывают, как Джонсон и Сунак обманывали британских граждан.

Ранее газета The Guardian опубликовала снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На фото изображён Джонсон, сидящий с женой за столом. Поблизости от супружеской четы расположились ещё два человека, не соблюдающие социальную дистанцию.

На столе стояли вино и закуски, за соседним столиком сидели четыре сотрудника администрации премьера. Кроме того, группа людей собралась у стойки с алкоголем. Эта вечеринка прошла в то время, когда в Великобритании действовали серьёзные карантинные меры.