Борис Джонсон попал в ДТП в центре Лондона

https://static.news.ru/photo/f0c2007a-b0b2-11ea-af7b-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобиль британского премьера Бориса Джонсона попала в аварию в центре Лондона во время выезда из здания парламента.

Как сообщается, в служебный Jaguar политика врезался автомобиль Range Rover с охраной. Виновником аварии стал один из участников митинга курдов, проходившего в это время на площади. Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед машиной Джонсона. Водителю премьера пришлось затормозить, в результате чего в него врезался следующий за ним автомобиль.

У одного из автомобилей оказался слегка помят бампер. Сам Джонсон не пострадал. Виновник ДТП задержан, в отношении него проводится проверка, сообщает Sky News.

Кадры с места ДТП были опубликованы в Сети.

BREAKING: Boris Johnson's car hit by following security Range Rover as a protestor runs onto the street outside Parliament pic.twitter.com/WV1Nm6yOj0 — Ministry of Truth (@BanTheBBC) June 17, 2020

Как писал NEWS.ru, 9 июня в Воронеже 24-летний сотрудник правоохранительных органов, находясь за рулём собственного автомобиля, вылетел на тротуар и сбил трёх пешеходов. Один человек скончался. ДТП произошло около 19:25 мск на Ленинском проспекте. Следователи рассматривают несколько причин произошедшего, в том числе техническую неисправность машины. Идёт служебная проверка. Если будет доказана вина полицейского, то его уволят из органов