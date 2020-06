Борис Джонсон попал в ДТП в центре Лондона

Как сообщается, в служебный Jaguar политика врезался автомобиль Range Rover с охраной. Виновником аварии стал один из участников митинга курдов, проходившего в это время на площади. Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед машиной Джонсона. Водителю премьера пришлось затормозить, в результате чего в него врезался следующий за ним автомобиль.

У одного из автомобилей оказался слегка помят бампер. Сам Джонсон не пострадал. Виновник ДТП задержан, в отношении него проводится проверка, сообщает Sky News.

Кадры с места ДТП были опубликованы в Сети.