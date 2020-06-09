Полицейский сбил трёх человек на тротуаре в Воронеже

https://static.news.ru/photo/2d5bae96-aa87-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже сотрудник правоохранительных органов, находясь за рулём собственного автомобиля, вылетел на тротуар и сбил трёх пешеходов. Один человек скончался.

ДТП произошло около 19:25 мск на Ленинском проспекте в Воронеже.

24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД России по Воронежу в свободное от работы время, двигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трёх пешеходов, — сообщил представитель главного управления МВД по региону.

Следователи рассматривают несколько причин произошедшего, в том числе техническую неисправность машины. Идёт служебная проверка. Если будет доказана вина полицейского, то его уволят из органов, сообщает РИА Новости.

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