Большинство украинцев высказались против отставки Залужного КМИС: 70% украинцев не поддержали бы отставку главкома ВСУ Залужного

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Большинство украинцев не поддержат отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Отмечается, что 72% не поддержали ли бы этого решения и лишь 2% согласились бы с ним.

Подавляющее большинство респондентов — 72% — негативно отнеслись бы к отставке Залужного. Лишь 2% респондентов отнеслись к этому положительно. Еще 21% имеют нейтральное восприятие этого, — говорится в сообщении.

Депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая ранее заявила, что Залужный должен уйти в отставку, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что недавние заявления Залужного о бедственном состоянии украинских войск и фактическом провале контрнаступления ставят президента страны Владимира Зеленского в неудобное положение. По словам бывшего депутата, главком предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского лидера равносильно политическому самоубийству.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что конфликт между Залужным и Зеленским приобрел острый характер. Он отметил, что обострение борьбы сказывается на ситуации внутри украинской армии и снижает моральный дух ВСУ.