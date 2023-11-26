На Украине заговорили об отставке Залужного Депутат Рады Безлугая: Залужный должен оставить пост главкома ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен оставить пост, так как он не представил план боевых действий на 2024 год, заявила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих.

Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план на 2024 год. <...> Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало, и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти, — написала Безуглая.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что недавние заявления Залужного о бедственном состоянии украинских войск и фактическом провале контрнаступления ставят президента страны Владимира Зеленского в неудобное положение. По словам бывшего депутата, главком предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского лидера равносильно политическому самоубийству.

Килинкаров объяснил, что переход ВСУ к обороне будет означать, что все заявленные Зеленским цели, под которые Запад выделял финансирование, остались недостигнутыми. После этого НАТО прекратит поддержку Украины, считает эксперт.