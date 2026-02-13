«На грани разрушения»: Мерц выступил с мрачным прогнозом в Мюнхене Мерц заявил, что старого международного порядка больше не существует

Мир изменился и международного порядка, «основанного на правовой системе и правилах» больше не существует, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, которые передает Bloomberg, есть опасность возвращения «эры великих держав».

Международный порядок, основанный на правах и правилах, находится на грани разрушения. Боюсь, нам нужно выразиться еще яснее: этого порядка, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие времена, больше нет, — сказал Мерц, открывая заседание 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что канцлер ФРГ и министр обороны страны Борис Писториус официально призвали к подготовке к войне с Россией. По словам дипломата, европейские политики не могут удержаться от антироссийской риторики.

До этого дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас выразила мнение, что система международного порядка, основанная исключительно на установленных правилах, является скорее мифом, нежели реальностью. Она подчеркнула, что на практике доминирует принцип силы, где сильнейшие определяют правила игры.