Болгары согласились с президентом Радевым в вопросе принадлежности Крыма

Читатели болгарского издания «Факты» отреагировали на заявление президента страны Румена Радева, второй раз назвавшего Крым российским. В комментариях к статье издания они не акцентировали внимания на том, что Радев 19 ноября сделал уточнение о нарушении международного права, допущенного при возвращении региона в состав России.

Правильно. И никто не может отрицать, что на данный момент Крым является территорией России, — написал один из пользователей.

Другие в оценках тоже почти не упоминали Украину: «Крым исторически российский, это факт, и вопрос решён», «Историю не видел, но с XVI века Крым российский, если не ошибаюсь», «В принципе, он абсолютно прав! Крым русский!», «Вермахт завоевал Крым после тяжёлых потерь Красной армии. С ещё большими потерями под Севастополем Крым снова в составе СССР. Где тогда были украинцы?».

Ранее стало известно, что Румен Радев вновь назвал назвал реалии таковыми, что на данный момент Крым является российским. В то же время он согласился с тем, что аннексия полуострова является нарушением международного права. МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве из-за первых слов главы государства о принадлежности Крыма.