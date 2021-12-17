Болгарского экс-министра задержали на угнанной из России машины

Пограничники задержали бывшего министра финансов Болгарии Владислава Горанова при попытке пересечь границу на угнанной в России машине. Как сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на МВД страны, инцидент произошёл на болгарско-сербской границе. Экс-чиновник находился за рулём арендованного авто из списка российских угнанных транспортных средств Интерпола.

Горанов был остановлен на болгарско-сербской границе за рулём арендованного автомобиля из списка российских угнанных транспортных средств Интерпола, — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, после того как обнаружилась проблема, Горанов вернулся назад и спустя несколько часов пресёк границу уже на другом автомобиле.

В настоящее время МВД Болгарии устанавливает, как угнанная машина оказалась в стране.

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