Болгарский премьер-министр заявил о готовности уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/179ab0ec-de27-11ea-b84b-fa163e074e61_660.jpg Бойко Борисов Фото: Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

Председатель правительства Болгарии Бойко Борисов заявил, что готов уйти в отставку при одном условии.

Как передаёт издание argumenti.ru, Борисов согласился покинуть занимаемый пост, если Народное собрание (болгарский парламент) одобрит предлагаемые премьером изменения в конституции.

В новой редакции основного закона страны предлагается прописать сокращение числа депутатов парламента, ограничение мандата генерального прокурора, сокращение срока пребывания в должности председателей Верховного кассационного и Верховного судов с семи до пяти лет, ограничение полномочий министра юстиции, роспуск Высшего судебного совета и ряд других реформ.

Борисов утверждает, что изменения позволят повысить подотчётность судебной власти. Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных протестов, которые уже более месяца проходят в Болгарии. Участники требуют отставки министров и главного прокурора страны Ивана Гешева, которого обвиняют в нападках на президента Румена Радева, организации показательных обысков и арестов.

Как писал NEWS.ru, 8 августа протестующие разбили палаточный городок в центре Софии.