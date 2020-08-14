Болгарский премьер-министр заявил о готовности уйти в отставку

Председатель правительства Болгарии Бойко Борисов заявил, что готов уйти в отставку при одном условии.
Как передаёт издание argumenti.ru, Борисов
В новой редакции основного закона страны предлагается прописать сокращение числа депутатов парламента, ограничение мандата генерального прокурора, сокращение срока пребывания в должности председателей Верховного кассационного и Верховного судов с семи до пяти лет, ограничение полномочий министра юстиции, роспуск Высшего судебного совета и ряд других реформ.
Борисов утверждает, что изменения позволят повысить подотчётность судебной власти. Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных протестов, которые уже более месяца проходят в Болгарии. Участники требуют отставки министров и главного прокурора страны Ивана Гешева, которого обвиняют в нападках на президента Румена Радева, организации показательных обысков и арестов.
Как писал NEWS.ru, 8 августа протестующие разбили палаточный городок в центре Софии.
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