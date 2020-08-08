Протестующие заблокировали центр Софии палаточными городками

https://static.news.ru/photo/73a25554-d943-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Центральная софийская магистраль — Цариградское шоссе в районе Орлова моста и площадь Независимости, между зданиями правительства, парламента и администрации президента, заблокирована палаточными городками. Их в ночь на 8 августа установили участники антиправительственных протестов.

Протестующие поставили палатки на дорожное полотно и отказались от предложений полиции перенести их на тротуар. На Орловом мосту построены солидные баррикады, которые блокировали дорожное полотно, — цитирует ТАСС главного инспектора софийской полиции Красимиру Стоядинову.

Она уточнила, что участники протестов собирают камни и бутылки, среди них много женщин, что не даёт возможности полиции использовать силу. По её словам, переговоры с протестантами о ликвидации палаточного городка продолжатся. Их призывают к мирному проведению акций, чтобы не мешать другим жителям Софии.

Протесты в Софии длятся уже 31-й день, их участники требуют отставки правительства, погрязшего в коррупции, и главного прокурора страны Ивана Гешева, которого обвиняют в нападках на президента Румена Радева, организации показательных обысков и арестов.

Как писал NEWS.ru, массовые акции протеста начались в Болгарии 9 июля. Тогда горожане, политики и общественные деятели собрались перед зданием администрации президента страны. Они выражали поддержку действующему главе государства Румену Радеву. Общее число демонстрантов тогда составило более тысячи человек. С этого времени митинги и шествия стали ежедневными. Активное участие в них принимает молодёжь. Мероприятия проходят под лозунгом «Защитим демократию!». 11 июля болгарский лидер обратился к нации. Он заявил о необходимости отправить в отставку правительство страны и генерального прокурора.