Боец ВСУ рассказал о домогательствах иностранных наемников Попавший в плен солдат ВСУ заявил о сексуальных домогательствах со стороны иностранных наемников

Фото: UK Ministry of Defence/via Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Иностранные наемники, особенно темнокожие, недоброжелательно относятся к украинским военным: некоторые из них принуждают солдат ВСУ вступать в сексуальные отношения, рассказал попавший в плен военнослужащий Александр Мерлен. По его словам, иностранцы угрожают расправой в случае отказа, передает ТАСС.

Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они (иностранные наемники. — NEWS.ru) предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: «Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», — сообщил Мерлен.

Он также отметил, что, несмотря на совместное участие в боевых действиях, иностранцы проходят тренировки отдельно. Украинских военных не обучают тому же, им остается только смотреть со стороны.

Ранее сообщалось, что польские наемники изнасиловали в подконтрольном Киеву Николаеве двух местных девушек. Городская полиция отказалась возбуждать в отношении иностранцев уголовные дела, сославшись на указание из Киева.

Летом военный эксперт Алексей Суконкин рассказал о трех типах иностранных наемников, приезжающих на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Собеседник объяснил, что подобные вооруженные формирования могут комплектоваться из экс-военных, уголовников, в том числе садистов и насильников, а также наивных граждан, получивших представление о боевых действиях из фильмов и книг.