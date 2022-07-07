Bloomberg: в ФРГ нашли решение по доставке турбины для «Северного потока» Bloomberg: в ФРГ призвали Канаду не отправлять турбину для «Северного потока» в Россию

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду к решению вопроса с турбиной для «Северного потока», попросив отправить турбину в ФРГ, а не в Россию, если для Канады это исключительно юридический вопрос, пишет Bloomberg. Хабек призвал правительство Канады принять решение до начала профилактических работ, которые продлятся с 11 по 21 июля.

Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять (турбину. — NEWS.ru) в Россию, а прошу доставить в Германию, — заявил Хабек.

Напомним, сейчас газопровод, который остается главным маршрутом поставок голубого топлива из РФ в ФРГ, используется лишь на 40% мощности. В июне «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве настаивают, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава не возвращает их Берлину из-за санкций, введённых против РФ. При этом немецкие политики опасаются, что техническая пауза может превратиться в «политическую», но российская сторона заявила об отсутствии опасений на этот счет.