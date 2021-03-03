Bloomberg: в ЕС через несколько месяцев появятся паспорта вакцинации

В Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев появятся паспорта вакцинации. Это грозит срывом туристического сезона.
Агентство Bloomberg
Страны ЕС должны будут выработать общий подход к доказательству выздоровления от коронавируса. В настоящее время неясно, сколько времени человек обладает иммунитетом, а также не будет ли он заражаться новыми вариантами коронавируса, говорится в документе.
Согласно планам, в марте в ЕС должен появиться единый сертификат о вакцинации от СOVID-19, пока, правда, в виде проекта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ будет отслеживать процесс введения электронных сертификатов в ЕС. Если проект будет реализован, то его проанализируют и будут контактировать с европейцами по этому вопросу.