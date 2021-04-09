Bloomberg: крупнейшие швейцарские банки хотят объединиться

Лидер рынка швейцарских банков UBS Group и второй по величине финансовый холдинг страны Credit Suisse могут объединиться, чтобы покрыть убытки после краха хедж-фондов Greensill Capital и Archegos Capital, сообщил Bloomberg.
Ранее NEWS.ru писал, что швейцарские франки, китайские юани, британские фунты и японские иены демонстрируют к рублю лучшую динамику, чем привычные нам евро и доллар. Тем более если с «европейцем» ситуация более-менее понятна, то «американцу» некоторые аналитики пророчат проблемы. По мнению экспертов, вложения в альтернативные доллару валюты особо привлекательны для долгосрочных инвестиций.