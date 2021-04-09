Bloomberg: крупнейшие швейцарские банки хотят объединиться

Принц Гарри приедет из Соединённых Штатов в Великобританию на похороны своего дедушки принца Филиппа. При этом его беременная жена Меган Маркл останется дома по рекомендации врача.

Сам Гарри уже подтвердил, что приедет на родину для прощания с родственником. Кроме того, предполагается, что в закрытой церемонии примут участие, помимо королевы Елизаветы II, четверо её детей и все...