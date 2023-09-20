Bloomberg: конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон и его союзники среди стран «Большой семерки» считают, что украинский конфликт может продлиться еще шесть-семь лет, сообщает Bloomberg. Отмечается, что члены G7 учитывают эти данные при военном и финансовом планировании.

Неназванный источник утверждает, что странам, которые помогают Украине, придется пересмотреть проекты бюджетов, чтобы продолжать оказывать поддержку Киеву в условиях долгосрочного конфликта.

США и их союзники в «группе семи» теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование... конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что США и их союзники продолжат оказывать помощь Украине ради сдерживания в будущем «других потенциальных агрессоров», о чем намерен заявить в ходе выступления на Генассамблее ООН американский лидер Джо Байден. По его словам, которые приводятся на сайте Белого дома, если страны ООН допустят «раздел Украины» сегодня, то завтра станет невозможным обеспечить независимость какой-либо другой страны.