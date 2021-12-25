Bloomberg: Европе грозят высокие цены на газ до 2023 года

В Европе цены на газ останутся высокими весь следующий год, включая летние месяцы, до начала 2023 года, передаёт Bloomberg. Дополнительным фактором, влияющим на высокую стоимость, станет задержка с одобрением газопровода «Северный поток — 2» в Германии.

Цены на форвардные контракты за последний месяц выросли более чем вдвое, и трейдеры полагают, что беспрецедентный рост продлится до начала 2023 года. Газ будет дорогим даже в жаркую погоду, — пишет агентство.

Известно, что летние контракты на этой неделе превысили 100 евро (113 долларов) за мегаватт-час, это наивысший показатель за всю историю. При этом аналитики не видят причин, которые могли бы поспособствовать снижению цен.

Ранее бывший премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны виновны в провоцировании энергетического кризиса. Он добавил, что эти действия могли быть преднамеренными и это вопрос независимости страны.

По его мнению, ситуация была допущена из-за «полной некомпетентности» руководства страны. Либо, заявил Гройсман, специально «подрывают основы энергетической безопасности, но цена для страны будет слишком высока».