Bloomberg: Еврокомиссия разрешила платить за российский газ по новой схеме

Европейская комиссия в Брюсселе / Фото EQRoy / Shutterstock.com

Европейский союз намерен предложить импортёрам газа решение, которое одновременно позволяет избежать нарушения санкций при покупке топлива в России и при этом удовлетворяет требования президента РФ Владимира Путина об оплате газа по новой схеме, пишет Bloomberg. По словам источника, Еврокомиссия представила на этой неделе новое руководство по платежам за российский газ. Обновлённое руководство разъясняет, что компании могут открывать счета в евро или долларах в Газпромбанке, как того требуют российские власти.

Агентство пишет, что представленное Еврокомиссией руководство по платежам по газу вызвало разную реакцию внутри ЕС. Германия, Венгрия, Италия и Франция в целом одобрили план комиссии. Представитель Польши заявил, что оно не внесло юридической ясности, и призвал к обсуждению этого вопроса послами ЕС. Других смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.

Ранее Bloomberg написал, что около 20 европейских импортёров газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты энергоносителей в рублёвом эквиваленте. Ещё около 14 компаний запросили документы у представителей банка, необходимые для открытия рублёвого счёта.

В Кремле информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, раскрывать не спешат. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями, публиковать такие данные, по его мнению, не нужно.

Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нем же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублёвый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья.