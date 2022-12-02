Bloomberg: еврокомиссар бойкотировал саммит в США из-за попрания проблем ЕС Bloomberg: еврокомиссар Бретон не поедет на саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался участия в саммите по вопросам торговли и технологий, который должен пройти в США, передает агентство Bloomberg. Он объяснил свое решение тем, что эта встреча не уделяет достаточного внимания проблемам Евросоюза.

Тьерри Бретон, внутренний уполномоченный ЕС, не будет присутствовать на саммите Совета по торговле и технологиям США — ЕС, который состоится на следующей неделе в Университете Мэриленда, потому что он «больше не дает достаточно места для вопросов, вызывающих озабоченность у многих европейских министров промышленности и предприятий», — говорится в сообщении помощника функционера.

Агентство также отметило, что в Брюсселе и других столицах Европы в последнее время не скрывают недовольства американским законом о снижении инфляции. В то же время помощник Бретона указал, что тема одного из основных пунктов повестки саммита превратилась в предмет для обсуждения «за 45-минутным обедом».

Ожидается, что теперь еврокомиссар отправится в США только в начале 2023 года. Предполагается, что он будет участвовать в обсуждении цифровых технологий, космоса и киберпространства.

Ранее канал CNBC со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщил, что страны Европейского союза выразили серьезные опасения из-за принятого в США законе по инициативе президента Джо Байдена о снижении инфляции. Собеседник издания отметил, что в Европе был создан конгломерат из 27 министров, которые заявили, что мера угрожает европейской промышленности.