Bloomberg: ЕС рассмотрит возможность отправки Украине активов россиян Bloomberg: ЕС изучит возможность отправки активов россиян на восстановление Украины

Фото Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз рассмотрит возможность использования доходов от замороженных активов россиян, попавших под европейские санкции, для финансирования «восстановления Украины». С этой целью хотят создать специальную структуру, сообщает Bloomberg.

Для долгосрочной реконструкции комиссия предложит создать структуру под названием RebuildUkraine, куда будут направляться все ресурсы. В рамках этой инициативы ЕС рассмотрит использование активов, конфискованных у российских лиц, попавших под санкции, — отмечается в публикации.

При этом на текущие расходы Украине Еврокомиссия готова предоставить новый пакет помощи. Вместе с союзниками и международными организациями Брюссель намерен предложить в течение следующих трёх месяцев $15 млрд, чтобы Киеву было чем покрыть финансовый дефицит.

Также агентство подчеркнуло, что Еврокомиссия может, кроме прочего, предложить Украине кредиты на сумму €7–9 млрд для финансирования срочных расходов.

Ранее стало известно, что за две недели Еврокомиссия может разработать юридические документы, которые позволят странам Евросоюза конфисковывать замороженные активы попавших под санкции россиян, сообщило 11 мая Politico. Для этого Еврокомиссия планирует признать обход санкций со стороны россиян преступлением, после чего конфискация российских активов обретёт законные основания.