Блогера Некоглая захотели выслать с Украины из-за танца Блогера Некоглая захотели выслать с Украины из-за танца на фоне украинского знамени

Фото: Социальные сети

Блогера Некоглая (Николая Лебедева), выдворенного из России за пародию на солдата ВС РФ, захотели выслать уже с Украины. Молодой человек решил изобразить странный танец в военной форме на фоне знамени украинской разведки. Пользователи интернета на Украине не оценили таких действий Некоглая, назвав их оскорбительными.

Ранее сообщалось, что в начале марта высланный из России блогер Некоглай приехал в Киев. Он подарил украинским военным пять дронов и автомобиль. В ответ они передали тиктокеру сухпайки. Блогер заявил, что «рад быть частью перемоги над русским миром».

До этого Некоглай снял для TikTok пародию на российского военнослужащего, атакованного дроном ВСУ. Ролик посмотрела член Общественной палаты Екатерина Мизулина, и спустя сутки после публикации видео блогера задержали. Пресненский суд Москвы постановил депортировать тиктокера, который является гражданином Молдавии, а также назначил ему штраф за нарушение миграционного законодательства.

Сам блогер опубликовал видео на YouTube, в котором заявил, что подвергся избиению в ОМВД по Пресненскому району Москвы. По его словам, так сотрудники полиции добивались от него публичных извинений за съемку скандального ролика.