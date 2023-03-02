Выдворенный из России блогер Некоглай привез в Киев дроны и машину для ВСУ

Фото: nekogla1/t.me

Высланный из России блогер Некоглай (Николай Лебедев) приехал в Киев, передает Telegram-канал ASTRA. Он подарил украинским военным пять дронов и автомобиль. В ответ они передали тиктокеру сухпайки.

Используйте их по назначению. Рад быть частью перемоги над русским миром, — заявил Некоглай.

Ранее Некоглай снял для TikTok пародию на российского военнослужащего, атакованного дроном ВСУ. Ролик посмотрела член Общественной палаты Екатерина Мизулина, и спустя сутки после публикации видео блогера задержали. Пресненский суд Москвы постановил депортировать тиктокера, который является гражданином Молдавии, а также назначил ему штраф за нарушение миграционного законодательства.

Фото: nekogla1/t.me

Мизулина также рассказала, что на блогера Некоглая завели уголовное дело по статье о клевете и угрозах. По ее словам, основанием для этого послужило распространение блогером «вранья и клеветы» о ее деятельности, работе Лиги безопасного интернета, а также угрозы убийством.

Сам блогер опубликовал видео на YouTube, в котором заявил, что подвергся избиению в ОМВД по Пресненскому району Москвы. По его словам, так сотрудники полиции добивались от него публичных извинений за съемку скандального ролика.