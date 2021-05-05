Блинкен восхитился тому, как Украина «не поддалась на провокации» России

https://static.news.ru/photo/23356d18-ae59-11eb-a1a3-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украина не поддаётся на провокации со стороны России, что вызывает восхищение. Такое мнение на совместной пресс-конференции с президентом страны Владимиром Зеленским выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляция встречи шла на странице офиса украинского лидера в Facebook.

Под «провокациями» Блинкен подразумевал российские военные учения, которые состоялись в апреле на территории Крыма.

Должен вам сказать, что восхищён сдерживающими усилиями, которые продемонстрировала Украина перед лицом этих провокаций и этой агрессии. Сдерживание действует и заслуживает высокой оценки. Украина не поддаётся на провокации России, — заявил американский госсекретарь.

Зеленский, в свою очередь, сказал, что украинские власти по-прежнему видят угрозу на границе с Россией. После вывода войск территорию Крыма покинули только 3,5 тысячи российских солдат.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации.

Страны НАТО не оставили завершение российских военных учений без внимания. Они заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» считаются важными.

Ранее стало известно, что Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить первый саммит «Крымской платформы». Об этом он рассказал после встречи с Блинкеном.