https://static.news.ru/photo/f92635fc-bdf5-11e9-b7f5-fa163e074e61_660.jpg Роман Безсмертный Фото: bezsmertnyi/facebook.com

Бывший представитель Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный прокомментировал звонок президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. По его словам, главе государства не следовало связываться с российским коллегой.

Безсмертный заявил, что Зеленский должен был действовать резко и последовательно. Он отметил, что не мог понять действия Петра Порошенко, когда он звонил Ангеле Меркель после обострения в Донбассе, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Безсмертный связывает своё увольнение с наличием собственной позиции по урегулированию в регионе. По его словам, именно публичность высказываемого личного мнения, которое пришлось «не ко двору», и спровоцировала отставку.