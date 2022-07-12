Система оплаты по банковским картам и безналичному расчёту заработала в Херсонской области. Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил глава ВГА региона Владимир Сальдо.
Эквайринг уже вводится, можно карточкой рассчитываться. Я уже получил карточку и успел воспользоваться. Но пока таких мест ещё очень мало, — рассказал глава администрации.
По его словам, в области принимаются меры, позволяющие предпринимателям переводить деньги, а не ходить в банк. На этой неделе начнут завозить банкоматы.
В Херсонской и Запорожской областях работает Промсвязьбанк, который запустил комплексное банковское обслуживание населения с 30 июня. В украинских банках жителям Запорожья спишут все долги.
Ранее сообщалось, что работники предприятий Херсонской области подают коллективные заявки на получение российских паспортов. Количество желающих в регионе оформить российское гражданство увеличивается.