Безналичная система оплаты заработала в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система оплаты по банковским картам и безналичному расчёту заработала в Херсонской области. Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил глава ВГА региона Владимир Сальдо.

Эквайринг уже вводится, можно карточкой рассчитываться. Я уже получил карточку и успел воспользоваться. Но пока таких мест ещё очень мало, — рассказал глава администрации.

По его словам, в области принимаются меры, позволяющие предпринимателям переводить деньги, а не ходить в банк. На этой неделе начнут завозить банкоматы.

В Херсонской и Запорожской областях работает Промсвязьбанк, который запустил комплексное банковское обслуживание населения с 30 июня. В украинских банках жителям Запорожья спишут все долги.

Ранее сообщалось, что работники предприятий Херсонской области подают коллективные заявки на получение российских паспортов. Количество желающих в регионе оформить российское гражданство увеличивается.