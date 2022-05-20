Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять условия Москвы

Сильвио Берлускони / Фото Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа должен убедить украинские власти принять российские требования для урегулирования конфликта, заявил экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, сообщает РИА Новости. Он также добавил, что не стоит афишировать поставки вооружения на Украину, поскольку это делает Рим соучастником конфликта.

Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина, — сказал Берлускони.

Ранее он уже выражал cомнения в необходимости отпрaвки тяжелого вооружения на Украину. Вопрос дальнейших поставок вооружений Киеву в последнее время выявил противорeчия с линией правительства различных представителей поддерживающей его коалиции.

Берлускони также признался, что «глубоко разочарован» поведением президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что российский лидер взял на себя слишком «серьёзную ответственность перед всем миром», когда начал специальную военную операцию на Украине.