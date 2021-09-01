Берлускони снова госпитализировали в Милане

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони второй раз за семь дней госпитализировали в Милане. Об этом сообщает телеканал RaiNews 24

Отмечается, что 84-летний Берлускони в очередной раз поступил в больницу на обследование. Других подробностей не приводится.

Проблемы со здоровьем у итальянского политика в последнее время возникают всё чаще. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз. При этом Берлускони до сих пор активно участвует в политической жизни страны, являясь лидером партии правого толка «Вперёд, Италия».

В последний раз политика госпитализировали 26 августа. Его госпитализация была связана с проверкой состояния здоровья после перенесённой коронавирусной инфекции. Самочувствие Берлускони оценивалось как удовлетворительное.