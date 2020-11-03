Меркель объявила исламский терроризм всеобщим врагом

https://static.news.ru/photo/ee9e2750-1db4-11eb-90a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Исламский терроризм является всеобщим врагом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Таким образом она отреагировала на инцидент в Австрии.

Мы, немцы, выражаем соболезнования и солидарность с нашими австрийскими друзьями. Борьба с исламистским терроризмом — это наша общая борьба, — заявила глава германского кабмина, комментируя стрельбу в Вене. Политика цитирует портал Reuters.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Австрийской Республики Себастьяну Курцу. В ней российский лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Вене.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Три человека погибли, 18 человек, по данным СМИ, получили ранения, также уничтожен один из нападавших.

Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что австрийский боец смешанного стиля турецкого происхождения Микаил Озен спас полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене.