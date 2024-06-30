Бэнкси запустил надувную лодку с «мигрантами» на фестивале в Англии Бэнкси запустил надувную лодку с муляжами мигрантов на фестивале в Англии

Фото: ANDY RAIN/EPA/TASS

Ежегодный музыкальный фестиваль «Гластонбери» в Великобритании

Художник и перформансист Бэнкси запустил надувную лодку с «мигрантами» на фестивале в Англии, пишет The Guardian. Плот с манекенами приезжих спустили на толпу во время выступления группы Idles под строчку песни «Мой кровный брат — иммигрант».

Зрители считали, что это было частью шоу, поэтому спуск лодки совпадал с текстами панк-группы об иммиграции, критике правого правительства и призывах к сочувствию. Но представитель группы объявил, что надувной плот создал Бэнкси, это была отсылка к лодкам, перевозящим мигрантов через Ла-Манш.

Ранее уличный художник опубликовал в соцсетях свою новую работу, которая появилась на стене одного из лондонских зданий недалеко от парка Финсбери. На ней изображен человек со шлангом для подачи краски. Стена хаотично закрашена зеленым цветом, что напоминает листву, а на переднем фоне стоит подпиленное дерево.

Бэнкси — это псевдоним английского художника, который остается анонимным. Он получил международное признание благодаря своему оригинальному стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати.

В СМИ появилась информация, что имя Бэнкси может быть разглашено из-за судебного иска. По данным изданий, коллекционеры произведений искусства подали на него в суд из-за отказа подтвердить подлинность одного из его знаменитых изображений. После трех лет попыток получить ответ они потеряли терпение и обратились в соответствующие инстанции. Если иск будет зарегистрирован, то анонимный художник будет вынужден раскрыть свою личность.