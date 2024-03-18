Уличный художник Бэнкси «озеленил» Лондон своей новой работой Художник Бэнкси показал свою новую работу на одном из лондонских зданий

Фото: NEIL HALL/EPA/TASS

Уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свою новую работу, которая появилась на стене одного из лондонских зданий недалеко от парка Финсбери. На ней изображен человек со шлангом для подачи краски. Стена хаотично закрашена зеленым цветом, что напоминает листву, а на переднем фоне стоит подпиленное дерево.

Бэнкси — это псевдоним английского художника, который остается анонимным. Он получил международное признание благодаря своему оригинальному стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати.

Ранее в СМИ появилась информация, что имя Бэнкси может быть разглашено из-за судебного иска. По данным изданий, коллекционеры произведений искусства подали на него в суд из-за отказа подтвердить подлинность одного из его знаменитых изображений. После трех лет попыток получить ответ они потеряли терпение и обратились в соответствующие инстанции. Если иск будет зарегистрирован, то анонимный художник будет вынужден раскрыть свою личность.