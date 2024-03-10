Судебный иск может раскрыть имя анонимного уличного художника Бэнкси

Имя анонимного уличного художника Бэнкси, известного широкой публикой не только громкими работами, но скрытностью, может быть разглашено из-за судебного иска, сообщает британская газета The Guardian. По данным издания, коллекционеры произведений искусства подали на него в суд из-за отказа подтвердить подлинность одного из его знаменитых изображений.

Коллекционеры произведений искусства Ники Кац и Рэй Хауз подали в суд на компанию художника Pest Control после ее очевидного отказа подтвердить подлинность его работы Monkey Queen («Королева-обезьяна»). После трех лет попыток получить ответ онипотеряли терпение и подали в суд из-за нарушения условий контракта. Если иск будет зарегистрирован, то анонимный художник будет вынужден раскрыть свою личность.

В декабре 2023 года на дорожном знаке STOP, установленном на одной из улиц Лондона, появилась новая работа Бэнкси. Художник изобразил три летящих боевых дрона. Он не пояснил суть своей работы, однако СМИ Соединенного Королевства интерпретировали ее как призыв к прекращению боевых действий на территории сектора Газа. Известно, что в 2005 году художник посетил Палестину и нарисовал несколько крупных граффити на стене, отделяющей территорию Западного берега реки Иордан от Израиля.

Через полчаса после того, как художник подтвердил авторство работы, два человека похитили изображение. Один из них открутил знак со столба и убежал с ним на глазах большого количества свидетелей, второй помогал ему удержаться на столбе. Полиция Лондона задержала одного из них.