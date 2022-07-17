Белорусская армия примет на вооружение ЗРК С-400

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Белорусская армия в ближайшее время примет на вооружение зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап.

Прорабатывается вопрос, и в ближайшей перспективе появятся у нас на вооружении ударный вертолёт Ми-35, а также зенитная ракетная система С-400, — сообщил Михолап.

Ещё в мае белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что Минск купил у России «нужное количество» ЗРК «Искандер». До этого глава государства отмечал, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре в республике есть боеспособный комплекс С-400.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия втягивает Белоруссию в специальную военную операцию (СВО) на Украине, чтобы ослабить президента Александра Лукашенко. Представитель украинской администрации утверждает, что «Москве нужно утилизировать» армию Минска, чтобы «поглотить» соседнюю страну.