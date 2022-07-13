На Украине заявили, что Россия втягивает Белоруссию в спецоперацию

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Россия втягивает Белоруссию в специальную военную операцию (СВО) на Украине, чтобы ослабить президента Александра Лукашенко, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, Москве нужно «утилизировать» армию Минска, чтобы оккупировать соседнюю страну.

Следует понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной состоятельности. России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Дальше — поглощение РБ и оккупация российскими z-zомби, — написал Подоляк.

Ранее Лукашенко заявил, что власти республики не хотят войны с Украиной. Он отметил, что республику пытаются ввязать в войну с соседней страной и тем самым «одним махом разобраться с Россией и Белоруссией». Также он заявил о ракетных ударах Киева по территории республики, однако силы ПВО поразили все цели.

По мнению Лукашенко Запад заинтересован в новых провокациях против России и Белоруссии, поэтому «жадно поглядывает» на приграничные белорусские и украинские территории и не стесняется говорить о возможной аннексии. Он отметил, что на Украине сейчас «взращивают нового монстра», как это было в прошлом столетии с нацистской Германией.