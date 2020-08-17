Белоруссия поставила Евросоюз в неудобное положение

Массовые протесты в Белоруссии, последовавшие сразу после оглашения результатов президентских выборов в стране, и их жёсткое подавление властями, заставили Евросоюз задуматься о введении санкций. Однако из-за разобщённости взглядов 27 стран-членов объединения договориться по конкретным мерам пока не удалось. В Германии, занявшей пост председателя Евросоюза, опасаются, что чрезмерные рестрикции в отношении Белоруссии могут стать причиной обвинений в иностранном вмешательстве, на которое ссылается президент страны Александр Лукашенко, а также рискуют подтолкнуть Минск к Москве.
Экстренный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии пройдёт в онлайн-формате 19 августа. Тема повестки — санкции против официальных лиц, ответственных за насилие в отношении протестующих. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил о том, что ЕС работает над составлением списка белорусов, которые попадут под рестрикции. Промежуточный итог этой работы и будет представлен на обсуждение.
По данным источника издания Euractiv в Брюсселе, помимо индивидуальных санкций в ЕС
Эти методы «мягкой силы» призваны показать, что Евросоюз поддерживает протестующих, но не вмешивается во внутренний процесс. Именно такие опасения, по данным Spiegel, есть у правительства Германии. Страна-председатель Евросоюза, как пишет издание, пытается найти баланс между необходимостью «дать ответ» на действия Минска в отношении протестующих и нежеланием попасть под обвинения во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.
Такими соображениями и были продиктованы довольно расплывчатые формулировки, которыми апеллировали как Боррель, так и глава МИД Германии Хайко Маас по итогам внеочередного заседания министров иностранных дел ЕС, прошедшего 14 августа в видеоформате. Изначально оно должно было касаться только Белоруссии, однако затем добавилось обсуждение эскалации ситуации между Турцией и Грецией с Кипром в Восточном Средиземноморье. По информации Spiegel, Маас
При этом ряд стран объединения с самого начала протестов в Белоруссии игнорировал правила «общей позиции» Евросоюза. Так, в Прибалтике и Польше не только жёстко раскритиковали действия режима Лукашенко, но и высказались за проведение новых выборов. Также они предложили своё посредничество в урегулировании ситуации в стране и выступили за «жёсткий ответ ЕС» ещё до того, как в Брюсселе успели сделать заявление о готовящихся санкциях.
Такая позиция, как пишет Spiegel, вызвала неприятие в Берлине. По данным немецкой газеты Tagesspiegel, власти Германии
Среди вопросов, ответы на которые ищет руководство Германии совместно с Брюсселем, фигурирует и тот, войдёт ли Лукашенко в санкционный список. Наиболее жёстким вариантом пока является возвращение ограничительных мер в отношении действующего президента и почти 200 белорусских чиновников и судей, чьи фамилии исчезли из чёрных списков ЕС в 2016 году в рамках ослабления санкций. Реализуют ли этот вариант — во многом зависит от того, как будут развиваться события в Белоруссии. Другим фактором может стать нарастание критики в адрес правительства ФРГ и руководства Брюсселя из-за задержки с официальной реакцией на насилие в отношении протестующих.
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