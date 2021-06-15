Бельгия ввела европейские COVID-сертификаты

https://static.news.ru/photo/93bdb4d2-ce7a-11eb-a30e-96000091f725_660.jpg Фото: Sergi Reboredo/picture alliance/Global Look Press

Бельгия ввела в действие в тестовом режиме европейские COVID-сертификаты, которые позволяют жителям Евросоюза путешествовать внутри объединения государств без карантина и тестов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Её слова приводит ТАСС.

Она отметила, что европейский цифровой пропуск вступает в силу с 1 июля, однако страны Евросоюза могут добровольно ввести его в действие раньше для облегчения поездок своим гражданам.

Бельгия решила это сделать с сегодняшнего дня, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее правительство Словении сняло регулярно продлевавшийся после 19 октября 2020 года режим эпидемии коронавирусной инфекции. Как отметили в Министерстве здравоохранения страны, несмотря на формальное окончание эпидемии, действующие карантинные ограничения по-прежнему сохраняются. Так, для посещения ресторанов, кинотеатров и массовых мероприятий нужно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. Аналогичные условия необходимо выполнить для освобождения от карантина после прибытия из большинства зарубежных государств.