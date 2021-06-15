Минздрав Словении объявил об окончании в стране эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/3dc39be2-ce79-11eb-8f11-96000091f725_660.jpg Фото: DanitaDelimont/Global Look press

Правительство Словении сняло регулярно продлевавшийся после 19 октября 2020 года режим эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Как отметили в ведомстве, несмотря на формальное окончание эпидемии, действующие карантинные ограничения по-прежнему сохраняются в Словении. Так, для посещения ресторанов, кинотеатров и массовых мероприятий нужно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. Аналогичные условия необходимо выполнить для освобождения от карантина после прибытия из большинства зарубежных государств.

По данным на 14 июля, в Словении 772 273 человек, что составляет 37,15% населения страны, привито одним компонентом вакцины, полностью вакцинированы — 552 551 человек (26.58% населения). Всего в стране сделано 1 324 824 прививки.

Ранее стало известно, что в Ухани опровергли теорию об утечке коронавирусной инфекции нового типа из лаборатории. Это заявление сделала ведущий специалист местного Института вирусологии Ши Чжэнли. Она отметила, что все заявления подобного толка являются необоснованными.