В Ухани опровергли теорию об утечке коронавируса из лаборатории

https://static.news.ru/photo/736a4aa0-cd9f-11eb-9548-96000091f725_660.jpg Фото: Yin Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ухани опровергли теорию об утечке коронавирусной инфекции нового типа из лаборатории. Это в разговоре с журналистами сделала ведущий специалист местного Института вирусологии Ши Чжэнли. Её слова приводит New York Times.

Она отметила, что все заявления подобного толка являются необоснованными. По словам Ши Чжэнли, информация о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели до первых сообщений о COVID-19, не соответствует действительности.

Как я могу представить доказательства того, чего нет? Я не знаю, как мир дошёл до того, что постоянно поливает грязью ни в чём не повинных учёных, — добавила она.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил лабораторную утечку SARS-CoV-2. Свою позицию он озвучил в ходе саммита лидеров G7, сообщает Daily Mail.

В рамках выступления Гебрейесус напомнил, что с момента начала пандемии в мире заразились коронавирусом как минимум 174 миллиона человек, а 3,7 миллиона умерли от последствий заражения. Глава ВОЗ убеждён в необходимости точно выяснить, откуда появился вирус.