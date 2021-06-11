Глава ВОЗ допустил лабораторное происхождение коронавируса

https://static.news.ru/photo/29254b3a-1ca0-11eb-9ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил лабораторную утечку SARS-CoV-2. Свою позицию он озвучил в ходе саммита лидеров G7, сообщает Daily Mail.

В рамках выступления Гебрейесус напомнил , что с момента начала пандемии в мире заразились коронавирусом как минимум 174 миллиона человек, а 3,7 миллиона умерли от последствий заражения. Глава ВОЗ убеждён в необходимости точно выяснить, откуда появился вирус.

Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии, — заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что со стороны Китая не наблюдалось необходимых «прозрачности и сотрудничества» на начальных этапах расследования происхождения коронавируса. Также глава ВОЗ убеждён, что рассмотрена должна быть каждая гипотеза.

Были трудности с обменом данными, особенно необработанными <...>, мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше, — резюмировал Гебрейесус.

Ранее стало известно, что учёные Китайской академии наук и Шаньдунского университета сообщили, что обнаружили у летучих мышей 24 новых вида коронавируса. По их данным, вирусы, связанные с SARS-CoV-2, до сих пор продолжают циркулировать в популяциях рукокрылых.

В свою очередь в начале июня текущего года доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По словам учёных из США, последовательность геномов комбинации CGG-CGG указывает, что её вставили в COVID в лаборатории.