Беглый польский солдат заявил, что ему угрожает смерть

Беглый польский военнослужащий Эмиль Чечко, попросивший политического убежища в Белоруссии, заявил, что хотел бы остаться в республике, поскольку на родине, по его мнению, ему грозит смерть. Об этом он рассказал в интервью белорусскому государственному телеканалу «Беларусь 1».

Возвращение в Польшу — для меня это смерть, — заявил Чечко.

Он также утвердительно ответил на вопрос журналиста, нужна ли ему помощь и защита, хочет ли он остаться жить в Белоруссии.

Конечно, да. Потому что если бы меня сейчас отдали в Польшу, зная, чем поляки раньше занимались, понятно, что бы меня ждало, — признался военнослужащий.

7 декабря стало известно о том, что 25-летний Чечко пересёк польско-белорусскую границу. Он сбежал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего был остановлен патрулём на участке погранзаставы Тушемля.

Военнослужащий обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтёров. По его словам, он сам участвовал в убийствах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Польские власти отвергли обвинения. При этом польская Генеральная прокуратура выдвинула Чечко обвинения в дезертирстве.

В свою очередь бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что дезертировавший из рядов вооружённых сил польский солдат заслуживает расстрела.