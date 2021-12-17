Польский генерал потребовал расстрелять бежавшего в Белоруссию солдата
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:59, 19 декабря 2021
Вальдемар СкшипчакФото: Фото из открытых источников/Автор неизвестен
Читайте нас в Google Новости
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил в интервью порталу wPolityce, что дезертировавший из рядов вооружённых сил и сбежавший на территорию Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко заслуживает расстрела. Причиной этого предложения является то, что, по мнению военного, Чечко в условиях «войны» перешёл на сторону противника, хоть и условного.
Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может,— заявил поляк.
По мнению Скшипчака, солдат в условиях «войны» перешёл на сторону условного врага. Поэтому те десять лет тюрьмы, грозящие ему по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя назвать достаточным наказанием.
Издание Onet со ссылкой на закрытые источники сообщило, что Чечко заподозрили в шпионаже в пользу Белоруссии, и данная версия является одной из основных для польских спецслужб.
Сообщение о пересечении польским солдатом белорусской границы поступило 17 декабря. Военнослужащий Вооружённых сил Польши Эмиль Чечко 1996 года рождения дезертировал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего был остановлен патрулём в пограничной полосе на участке погранзаставы Тушемля.
Ранее президент страны Бронислав Коморовский заявил, что в побеге солдата в Белоруссию виноват министр обороны Польши Мариуш Блащак. Так он прокомментировал новость о том, что польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии.