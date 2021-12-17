Польский генерал потребовал расстрелять бежавшего в Белоруссию солдата

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил в интервью порталу wPolityce, что дезертировавший из рядов вооружённых сил и сбежавший на территорию Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко заслуживает расстрела. Причиной этого предложения является то, что, по мнению военного, Чечко в условиях «войны» перешёл на сторону противника, хоть и условного.

Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может, — заявил поляк.

По мнению Скшипчака, солдат в условиях «войны» перешёл на сторону условного врага. Поэтому те десять лет тюрьмы, грозящие ему по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя назвать достаточным наказанием.

Издание Onet со ссылкой на закрытые источники сообщило , что Чечко заподозрили в шпионаже в пользу Белоруссии, и данная версия является одной из основных для польских спецслужб.

Сообщение о пересечении польским солдатом белорусской границы поступило 17 декабря. Военнослужащий Вооружённых сил Польши Эмиль Чечко 1996 года рождения дезертировал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего был остановлен патрулём в пограничной полосе на участке погранзаставы Тушемля.

Ранее президент страны Бронислав Коморовский заявил, что в побеге солдата в Белоруссию виноват министр обороны Польши Мариуш Блащак. Так он прокомментировал новость о том, что польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии.