Бежавшего в Белоруссию солдата объявили дезертиром в Польше

Польская генеральная прокуратура выдвинула солдату Эмилю Чечко, сбежавшему в Белоруссию, обвинения в дезертирстве. Об этом сообщает официальный сайт польского ведомства. Ранее Чечко запросил в Белоруссии политического убежища.

Эмиль Чечко, солдат, который на прошлой неделе сбежал за границу Польши, обвиняется в совершении преступления в виде дезертирства, — говорится в сообщении.

17 декабря стало известно о том, что 25-летний Чечко пересёк польско-белорусскую границу. Он сбежал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего был остановлен патрулём на участке погранзаставы Тушемля.

Военнослужащий обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтёров. По его словам, он сам участвовал в убийствах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Польская сторона отвергла обвинения Чечко. Политик Марек Якубяк заявил, что польские пограничники ни при каких обстоятельствах не могли убивать беженцев на белорусской границе. Он также сообщил о возможной причастности России к преступлениям.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик сообщил, что рассказ сбежавшего в Белоруссию польского военного об убийстве волонтёров на границе — «высосанная из пальца история».

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что дезертировавший из рядов вооружённых сил польский солдат заслуживает расстрела.