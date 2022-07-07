Sky News: Джонсон в ближайшие часы подаст в отставку

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля подаст в отставку, он «не выдержал давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии», сообщает телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что глава кабмина продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии. Выборы состоятся в октябре этого года. Джонсон сделает заявление в ближайшие часы.

Сегодня Борис Джонсон уйдет в отставку с поста премьер-министра, поскольку он, наконец, уступает давлению массовых отставок правительства, — говорится в публикации.

На Даунинг-стрит подтвердили информацию об уходе Джонсона. Сегодня он выступит с обращением к нации.

Накануне 50 чиновников покинули свои посты, включая ключевых фигур в правительстве — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида, которые заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства».

Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам еще до назначения его на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.

Ранее британский премьер утверждал, что не станет подавать в отставку в трудные для правительства времена, так как на нем лежит колоссальная ответственность. По его словам, его уход в отставку может привести к хаосу и нестабильности.