Немецкий журналист сообщил о приезде Байдена в Киев

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Джо Байден прибыл в Киев, сообщил журналист Bild Юлиан Репке в Twitter. Однако немногим позже обозреватель написал, что у него нет подтверждения визита лидера США в столицу Украины. Официальные лица стран пока не комментировали данную информацию.

Это просто мое личное мнение, — написал журналист.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее заявил, что 21 февраля президент США Джо Байден может обратиться к президенту России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. Он при этом не стал уточнять содержание обращения главы США.

До этого стало известно, что послание Путина Федеральному собранию также состоится 21 февраля. Выступление президента должно было пройти еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.