«Азовсталь»: конец презумпции безнаказанности Почему выход украинских военных с «Азовстали» с белыми флагами станет ударом по идеологии нацизма

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Петр Ковалев/ТАСС

Сам факт того, что даже украинские победители Евровидения бросились требовать спасения сидельцев в заводских катакомбах Мариуполя, свидетельствует о высоченных эмоциональных ставках. Ситуация с выкуриванием перемещающихся по крысиным лазам боевиков на «Азовстали» давно вышла за рамки чисто военной операции, приобретя даже не столько политический, сколько идеологический оттенок.

Для пана Зеленского попытки освободить засевших на заводе боевиков — момент демонстрации его истинного влияния на ситуацию в целом. А потому он то предлагает обменять их на Виктора Медведчука, то обещает большую дипломатическую сделку. А теперь даже прекращение газового транзита через станцию «Сохрановка» также связывают с торгом вокруг судьбы «сховавшихся» экстремистов.

Между тем дело даже не только в том, что у украинских властей не хватает героев для поднятия морального духа всё более деморализованной армии. Пограничники на острове Змеиный сдались в плен, а не героически погибли. Лётчик-асс Призрак Киева оказался плодом фантазии пропагандистов. А бабуля, сбившая русский коптер банкой с огурцами, просто стала персонажем анекдотов.

Но для истинных хозяев нынешней нацистской Украины судьба бойцов на «Азовстали» — тест на внушавшуюся долгие годы эдакую презумпцию абсолютной невиновности и безнаказанности. Надо только быть на правильной стороне.

Действительно, пострадал ли кто-то из агрессивных «майданников», которые жгли полицейских и проливали первую кровь? Ответ очевиден. Было ли проведено расследование после появившихся конкретных сведений о том, кто привёз снайперские винтовки в окрестности майдана Незалежности и открыл огонь, подставив действовавшую на тот момент власть? Инициаторы той стрельбы новым властям были так же интересны, как и виновные в поджоге и массовом убийстве в одесском Доме профсоюзов.

Понятно, что стрелявшие в мирных жителей Донбасса стали героями, а не военными преступниками, получили награды и земельные участки. Более того, теперь военкоры, работавшие в Донбассе и в 2014 году, вспоминают удивительные вещи. Например, на блокпостах ополченцев пропускали свежие силы ВСУ к донецкому аэропорту, вокруг которого шли кровавые бои. Или как из Иловайского котла всё-таки выпустили загнанные туда армейские части. Странным выглядел тогда и отказ от занятия Мариуполя, что позволило «нацикам» начать там травлю, а потом и физическое уничтожение всех пророссийских сил.

А давайте вспомним, как в начале нашей военной операции на Украине у попавших в плен брали просто письменное обещание не воевать больше против России и отпускали их восвояси. Тогда же выяснилось, что в плен вторично попал полковник, который уже давал подобное обещание в Крыму в 2014 году.

Все эти явления в совокупности убедили агрессивную часть украинского социума в том, что ни за что не придётся по-настоящему отвечать. Власть отмажет, договорится. В крайнем случае помогут западные благодетели. На таком внушении во многом и держался украинский нацизм. Фраза-мем — «А нас-то за шо?» — просто эпиграф ко всем подобным деяниям.

Этот посыл ныне как раз и подвергается ревизии на «Азовстали». Мало осталось в мире деятелей, к которым бы не обратились азовские экстремисты, всё ещё надеясь не просто спастись, но опять-таки выйти из подземных щелей под бой барабанов. А главное — ни за что не ответить, не попасть под суд.

А потому выход на свет божий сидельцев с поднятыми руками и белыми флагами станет мощнейшим ударом по всей идеологии местечкового трусоватого нацизма. Тут-то и начнётся реальная дебандеризация.