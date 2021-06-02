В Азербайджане ответили на слова Макрона о режиме прекращения огня

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Азербайджан не видит никакой роли Франции в соблюдении режима прекращения огня на территории региона. Об этом в ходе брифинга сообщила глава пресс-службы МИД республики Лейла Абдуллаева. Таким образом она отреагировала на слова французского президента Эммануэля Макрона о роли его страны в урегулировании конфликта в Карабахе. Её слова приводит Sputnik Азербайджан.

Ранее Макрон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном сказал, что его страна совместно с Россией и США будет содействовать восстановлению диалога между Азербайджаном и Арменией.

Абдуллаева напомнила, что прекращение огня в регионе обеспечивается на основе совместного заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и РФ от ноября прошлого года.

Временно дислоцированные в Азербайджане российские миротворческие силы выполняют миссию по обеспечению прекращения огня. Мы не видим какой-либо роли Франции в этом вопросе, — подчеркнула руководитель пресс-службы МИД.

1 июня трёхсторонняя комиссия Армении, РФ и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций приостановила работу из-за напряжённой ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом на брифинге в парламенте сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку согласен с предложением Москвы по созданию трёхсторонней комиссии по ситуации на границе с Арменией. В свою очередь МИД Азербайджана заявлял, что Баку и Еревану необходимо все вопросы решать переговорами.