Автора книги «Моя русская свекровь и другие катастрофы» нашли убитой Немецкую писательницу Александру Фрелих нашли убитой в ее плавучем доме на Эльбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автора романа «Моя русская свекровь и другие катастрофы» Александру Фрелих нашли убитой в ее плавучем доме на реке Эльбе в немецком Гамбурге, сообщает издание The Guardian. Полиция начала расследование из-за следов насильственной смерти.

Отмечается, что 58-летнюю Фрелих, предположительно, застрелили. Ее тело нашел сын и вызвал правоохранителей. На месте случившегося работали водолазы. Власти отказались раскрыть другие подробности произошедшего.

В 2012 году Фрелих опубликовала дебютный роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы», который, по ее же словам, основан на личном опыте. До этого она работала журналистом на Украине.

Ранее были опубликованы фотографии, на которых запечатлены бывший менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел и его жена Лина. Семейную пару, а также их девятилетнюю дочь Саманту обнаружили мертвыми в особняке в американском городе Грир (штат Южная Каролина). Полицейские нашли тела, когда прибыли в дом после звонка обеспокоенных соседей.

При этом не уточняется, были ли Самарелы убиты или погибли в результате несчастного случая. Двое других детей пары — дочь и сын — в момент трагедии были в школе. Мужчине было 54 года, а его супруге — 45 лет.